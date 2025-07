Nessuna perdita di tempo: il capitano nerazzurro vuole essere al meglio per la nuova stagione e si prepara con la squadra del padre

Giammarco Probo 23 luglio - 16:01

Mentre si avvicina la fine delle vacanze, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni liberi nella sua città natale in Argentina, ovvero Bahìa Blanca. Il Toro argentino però, non perde tempo e vuole rientrare a Milano in forma. Così ha deciso di allenarsi nel campo di una squadra a lui cara: il Deportivo San Francisco.

Lautaro Martinez e il San Francisco — Scelta non casuale per Lautaro Martinez. Il papà Pelusa, infatti, è il presidente del San Francisco. Non solo: suo fratello è un difensore della squadra di Bahìa Blanca. Per il capitano dell'Inter è come allenarsi a casa propria.

L'attaccante nerazzurro si è poi espresso cosi sul legame con San Francisco: "Mio padre è andato in pensione qui e lo abbiamo vissuto in prima persona". Il campione del mondo, successivamente, è rimasto li anche per condividere tempo con i giovani facendo qualche foto. Oltre a questo Lautaro Martinez ha affermato di rimanere sempre attivo e non fermarsi, mantenendosi sempre in forma in vista del rientro e l'inizio del campionato. Sulla squadra argentina ha dichiarato: "Abbiamo sempre lavorato sodo. Questo è un club costruito dai suoi tifosi, è come una famiglia. Per questo mi piace venire a trascorrere del tempo".

Durante la visita l'ex giocatore del Racing è stato accolto con entusiasmo dai giocatori locali condividendo una giornata bella e piena di ricordi e momenti del passato riguardante proprio il capitano nerazzurro.

La situazione del San Francisco — Per quanto riguarda il San Francisco, la situazione del club non sta attraversando un momento positivo. Infatti è arrivata all'ultimo posto nella First Division della Southern League, senza qualificarsi per i playoff né avere la possibilità di entrare nel Regional Amateur Tournament.

Lautaro però ha risposto con questo messaggio incoraggiante prima di lasciare casa e tornare in Europa e prepararsi al meglio con l'Inter : "Ovviamente, tutti possono attraversare momenti difficili, ma bisogna uscirne più forti che mai. Vi auguro il meglio e vi ringrazio per avermi accolto in questo modo. Spero che i ragazzi si siano divertiti".