Maignan 2022-Sommer 2024: il derby delle moviole a spasso nel tempo…

Marelli su Sommer-Nzola e Maignan-Lovato: "Ho commesso un errore io perché ho individuato la fattispecie in chi arriva prima vince. Invece non è questa la situazione anche perché arriva prima Sommer sul pallone. La fattispecie giusta di questo episodio è l'imprudenza. Il portiere deve stare attento a come usa le mani. Questo è un pugno in faccia totalmente involontario e quindi chiaramente non è espulsione. E' rigore e ammonizione per imprudenza".