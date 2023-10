Milan di rabbia, Lazio stesa a San Siro

Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato e chiuso senza reti, il Milan esce dagli spogliatoi con una ferocia totale che lascia senza scampo la Lazio. Protagonista assoluto è Leao, autore di due assist favolosi: il primo per Pulisic, il secondo per Okafor. Due “cioccolatini” che valgono al Milan tre punti pesantissimi per la classifica, visto che la Lazio scivola a meno 11 dai rossoneri e i ragazzi di Pioli rimangono in testa alla classifica, al di là di ciò che farà l’Inter a Salerno. Se il primo tempo del Milan è da 6 (clamoroso il palo colpito da Reijnders), il secondo è da 8 pieno. Ritmi forsennati che non hanno concesso alla Lazio praticamente nulla, se non un goal di Pedro in pieno recupero, annullato però per fuorigioco di Immobile pochi istanti prima. Unica nota negativa è l'infortunio occorso a Loftus-Cheek che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo appena mezz'ora per un problema muscolare. Un KO che non ci voleva in vista delle prossime sfide importanti sia in chiave Champions che in campionato. Standing ovation per Adli al momento della sostituzione: altra prova convincente del giocatore francese che si è preso anche gli applausi e l’abbraccio di mister Pioli. Per quanto riguarda l’olandese Reijnders è un giocatore che piano piano sta entrando sempre più nei cuori dei tifosi rossoneri.