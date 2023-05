Milan ko a Spezia: squadra sotto la curva…

Dopo la debacle in Champions nel derby, il Milan crolla anche a La Spezia e l’Europa che conta si allontana sempre più (in attesa del processo Juventus)

Una prova vergognosa quella del Milan sul campo dello Spezia, che perde per 2 a 0 e rimane in quinta posizione. La zona Champions, obiettivo minimo della stagione, è sempre più difficile da raggiungere, in attesa della sentenza sul caso Juventus. Oggi, dopo un derby dove l’Inter ha strameritato di vincere, ci si aspettava una reazione d’orgoglio, ma è invece lo Spezia a vincere dopo nove gare. Un KO pesantissimo, brutto e che fa male alla squadra di Pioli, che sembra da gennaio aver perso la bussola dello spogliatoio. Al punto da dover intervenire gli ultras a cercare di motivare la squadra e spiegare ai giocatori il senso della semifinale di ritorno. A questo punto non resta che sapere cosa succederà in queste ultime quattro gare (si sogna sempre che siano cinque), ma è chiaro che contro Sampdoria e Verona a San Siro con intermezzo la sfida di Torino contro la Juventus, l’obiettivo sarà minimo di fare sette punti e sperare in qualche passo falso di Lazio, Atalanta e Roma.