Milan-Napoli Atto II: per El Pampa Sosa sarà una sfida diversa

La speranza è che alla fine a trionfare sia il calcio italiano sotto tutti gli aspetti, soprattutto in seguito a questioni che non riguardano il campo e che recentemente stanno contaminando in maniera negativa anche lo sport più bello del mondo.

Redazione DDD

L'antipasto ricco e saporito di campionato ha dato altro sapore alla serie di sfide che Milan e Napoli vivranno nel corso di questo mese davvero intenso. Il 4 a 0 rifilato in trasferta dai rossoneri rischia di minare le certezze della squadra di Spalletti che, in un Maradona davvero alienante, ha finito per arrendersi inerme ai colpi della squadra di Pioli, andando contro qualsiasi pronostico valido per le scommesse calcio.

Una prima gara che tuttavia porta con sé tutte le attenuanti e le motivazioni del caso, sia da un lato che dall'altro; di fatto, tra le fila del Napoli va ricordata l'assenza di Victor Osimhen su tutte, ma anche la scarsa condizione fisica dei tanti reduci dalle Nazionali. Sul fronte rossonero, era inevitabile aspettarsi un'intensità diversa dal momento che il Milan deve ancora guadagnarsi un piazzamento in Champions League, a differenza di un Napoli ormai saldamente in cima alla classifica e che viaggia spedito verso il terzo scudetto della sua storia.

Milan-Napoli: l'analisi del Pampa Sosa

Difficile pensare che al primo appuntamento in Champions League previsto per mercoledì prossimo non cambierà anche l'atteggiamento tattico delle due squadre; è questa la chiave di lettura che arriva dalle parole dell'ex attaccante napoletano "El Pampa" Sosa che in una recente intervista per Milan Napoli di Collovati ha analizzato proprio gli aspetti strategici di questa sfida.

Secondo l'ex attaccante argentino, nello specifico, sarà il Milan ad adottare un approccio diverso, più simile a quanto visto nel corso della doppia sfida europea col Tottenham. Dunque, non è da escludere che assisteremo ad una partita tirata con il Milan coperto e pronto a reagire ai tentativi offensivi di un Napoli che ugualmente dovrà stare bene attento a non subire le ripartenze rossonere.

Va sottolineata anche la natura del doppio impegno di Champions che, come tale, consentirà ad entrambe le formazioni di non spingersi troppo oltre per lasciare una porta aperta nella sfida di ritorno. Posto che non vale più la regola del gol fuori casa, uno degli insegnamenti che ambo le squadre possono custodire dopo i due scontri di campionato è che tra Milan e Napoli non esiste un discorso di casa o trasferta.

Ricordiamo infatti che in Serie A all'andata a San Siro fu il Napoli a spuntarla per 2 a 1 mentre al ritorno, come anticipato, la squadra di Pioli ha rifilato un secco 4-0 ai partenopei. Nel mezzo di una sfida senz'altro emozionante vanno poi tenuti in considerazione gli scontri tra i top player da una parte e dall'altra: Giroud contro Osimhen(se recupererà) , Leao contro Kvara ma anche tanta lotta a centrocampo e sulle fasce tra Di Lorenzo e Theo Hernandez.

Milan-Napoli: chi passa?

Insomma, tantissimi temi aperti sul tavolo di una sfida certamente entusiasmante e che, tifo a parte, porterà un'italiana alle semifinali di Champions League. Certamente, una delle due dovrà spuntarla e sempre secondo El Pampa Sosa sarà - anche per ragioni di cuore - la squadra di Spalletti seppur con una percentuale davvero minima: "60%-40%" è il responso dell'attaccante argentino con tutte le scaramanzie e questioni di tifo del caso.