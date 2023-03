Monza, Petagna: “I gol li ho fatti, ma la Nazionale mi ignora. Forse sarei utile”

"Perché ho lasciato un club di prima fascia come il Napoli? Non si può dire di no a due leggende come Berlusconi e Galliani e poi questa era un’occasione troppo ghiotta per giocare con continuità". Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato così nell'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera. "Sono innamorato di Napoli ma sono contento qui - prosegue il 27enne -. Del resto non è che io non avessi spinto... In una fase di stallo della trattativa ho mandato a Galliani una foto in cui ci abbracciavamo quando io 17enne ero al Milan. Pentito della scelta? No, anche se resto un grande tifoso del Napoli, dove ho lasciato tanti amici. In genere non guardo le partite in tv, a parte i miei ex compagni, per cui tiferò anche in Champions".