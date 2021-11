Mourinho, senti Pochesci: “Appare svogliato, i giocatori lo avvertono”

L'ex tecnico della Ternana Sandro Pochesci vede il portoghese svogliato e non più in grado di caricare la sua Roma

Marco Alborghetti

Mentre l'Aquila biancoceleste vola, la Lupa giallorossa è costretta a rintanarsi per evitare di esser sommersa dalle critiche. La sconfitta shock contro il Venezia ha messo in evidenza ancora una volta le fragilità della Roma, e in particolar modo del suo condottiero, José Mourinho.

Sandro Pocheschi, ex tecnico della Ternana, intervenuto alla trasmissione Maracanà di TmwRadio legata a Tuttomercatoweb, ha parlato del momento negativo dei giallorossi, puntando il dito proprio contro il tecnico portoghese: "La sua Roma, non è brutta. Ma forse lui non riesce piùa dare emozioni ai suoi calciatori. E questo, i calciatori lo avvertono.E’ un Mourinhosvogliato, che non lotta. Appare inerme. Non è lui. E’ unacontrofigura".

Sempre a proposito dell'ex tecnico del Tottenham, Pochesci dichiara: "Parliamo di un allenatore che anche a Roma sta facendo dell’astuzia la sua forza. Lui dice chenon ha una squadra all’altezza. Forse è stato abituato, dove è andato, ad avere sempre il top del top. Ora, deve invece costruire un gruppo. Ci sono, nel calcio, allenatori bravi e allenatori forti. Quelli forti sono quelli che gestiscono le teste. Quelli bravi, sono gli allenatori capaci di formare un gruppo. A me piaceva il Mourinho in campo dopo la partita, ma oggi non vedo più in lui la cattiveria e la rabbia che aveva".