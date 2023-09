Prima la paura, poi la gioia! Il Milan sbanca Cagliari in rimonta

Rossoneri che dominano per quasi tutta la gara, vanno sotto, ma poi hanno la bravura di capovolgere il match. In rete Okafor, Tomori e Loftus-Cheek

di Valentino Cesarini -

Un buon Milan vince in rimonta (non succedeva dal derby del 3 settembre 2022) a Cagliari e si porta a quota 15 punti su 18 disponibili. Finisce 3 a 1 per i rossoneri che dominano per gran parte del match, sprecano diverse occasioni, vanno incredibilmente sotto, ma sono bravissimi a ribaltare la situazione prima dell’intervallo. Una prestazione convincente per i ragazzi di Pioli che in fase offensiva fanno vedere cose interessanti, mentre c’è da migliorare in fase difensiva, perché spesso la difesa ha ballato contro la velocità di Luvumbo. Quello che conta però sono i tre punti messi in cascina, contro un Cagliari che è ancora a secco di vittorie.

Pioli cambia rispetto all’ultima gara

Si rivede titolare il francese Adli in mediana, che non giocava da titolare (unica volta) dal 16 ottobre 2022 (vittoria esterna a Verona), mentre il tridente offensivo è formato da Chukwueze, Pulisic e Okafor. Dopo appena tre minuti il Milan chiede un calcio di rigore per un contatto in area su Chuwkueze, ma né per La Penna né per il VAR ci sono gli estremi per il penalty. Restano i dubbi. Il Milan è padrone del campo, spreca tanto in fase offensiva e alla mezz'ora arriva la beffa con Luvumbo che batte Sportiello dopo una palla persa di Adli. La reazione dei rossoneri è immediata e feroce e nel giro di cinque minuti (40’ e 45’) capovolgono la situazione, prima con Okafor (con la complicità di Radunovic) poi con Tomori. Per l’attaccante è il primo goal con la maglia del Milan e diventa il secondo giocatore svizzero a segnare in A dopo Ricardo Rodriguez, a segno nel 2017 contro la Spal. Fra l’altro il Cagliari non è mai riuscito a ribaltare un risultato negativo a fine primo tempo e questa sera si è riconfermato in negativo.

Nella ripresa il Cagliari parte forte alla ricerca del pari, Sportiello è attento e in contropiede Loftus-Cheek al 60’ si inventa il goal del 3 a 1 con un bolide da fuori area. È la prima volta nella storia del Milan che due giocatori inglesi diversi vanno in rete nella stessa gara. Partita virtualmente chiusa e con il ritmo che si abbassa notevolmente con le due squadre che non rischiano quasi più fino al triplice fischio finale.

Quarantuno gare giocate dal Milan a Cagliari in Serie e diciannovesima vittoria, la seconda per 3 a 1. La prima e unica volta fino questa sera risaliva al 1° febbraio 1976, quando i rossoneri andarono a segno con Biasiolo e una doppietta di Calloni. È stata la quinta sfida giocata nel mese di settembre, e finalmente dopo quattro pareggi (1966, 1979, 1994 e 2018), i rossoneri sono riusciti a vincere.

Sabato alle ore 18 a San Siro arriva la Lazio, squadra che lotterà insieme ai rossoneri per un posto in Champions. Servirà il miglior Milan per portare a casa tre punti importantissimi per la classifica, prima della difficilissima sfida di Champions in Germania sul campo del Borussia Dortmund.

