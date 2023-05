Spezia-Milan, il derby degli affetti della famiglia Buticchi

Molti tifosi ricordano "l'armatore spezzino", così come Forza Milan! chiamava il presidente Albino Buticchi, il numero uno dei rossoneri che sfiorarono la Stella nel 1973 e che vinsero comunque coppa delle Coppe in finale contro il Leeds e coppa Italia in finale contro la stessa Juventus.

Albino Buticchi, come ben sa il figlio Marco, noto scrittore, al Milan restò sempre legato, al punto che le cronache raccontano che negli ultimi anni della sua vita (morì a La Spezia il 13 ottobre 2003), nonostante la cecità, si faceva accompagnare da qualche amico a San Siro per farsi raccontare la partita dal vivo e rivivere, in qualche modo, il clima degli “anni d’oro”. Buticchi era di Lerici (il porticciolo della città nella foto grande), golfo dei Poeti, golfo della Spezia. Sabato alle 18.00 si gioca al Picco e quella fra gli aquilotti in lotta per la salvezza e i diavoli in lotta per la Champions sarà anche la sua partita.