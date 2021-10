Il credo di Zeman fa pari nel derby di Bari: “Peccato per il divieto ai tifosi rossoneri”

L' attesissimo derby tra Bari e Foggia è finito 1-1. Squadra di casa in vantaggio nelle battute finali del primo tempo con Maita. Pareggio del Foggia nella ripresa con un gol di Ferrante.

Subito dopo il presidente del Foggia, unico tesserato dei rossoneri a parlare, in sala stampa è arrivato l'allenatore dei galletti, Michele Mignani, le cui parole sono state raccolte da Baritoday.it: "Amaro in bocca? Per il fatto che giocavamo davanti a questo pubblico ed era importante per la classifica sì, però lo accettiamo e andiamo avanti. Il gioco è stato in equilibrio, normale che quando vai in vantaggio speri sempre di riuscire a portarla a casa. Loro su un piccolo errore nostro hanno fatto gol. Non siamo stati brillanti come altre volte, la squadra ha fatto quello che ha potuto. Diamo ugualmente continuità alla nostra striscia di risultati".