Salernitana, trust ammesso: c’è la A ma il derby col Benevento non è finito

La Salernitana, dopo il Consiglio Federale del 7 luglio, ritrova la Serie A ufficialmente dopo 23 anni. La conditio sine qua non è vendere entro sei mesi. Il Benevento, però, continua a sperare in un ricorso...

La Salernitana è in Serie A. Il Consiglio Federale della F.I.G.C. riunitosi il 7 luglio in seduta straordinaria, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha votato favorevolmente in merito al rispetto delle condizioni del trust Salernitana 2021. La promozione conquistata sul campo rimane intatta. La condizione resta una: il trust è stato accettato ma Lotito ha sei mesi di tempo per vendere la società. Negli ultimi tempi resta sempre più concreto l'interesse di Radrizzani (già proprietario del Leeds, tra l'altro). Per la Salernitana bene così ma il Benevento, retrocesso nella scorsa stagione, non ci sta.