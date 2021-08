Lega Pro, Paganese che colpo: arriva un attaccante da “Champions”

Federico Piovaccari è il nuovo centravanti della Paganese. Un acquisto da 90 per la società campana che potrà contare su un giocatore con grande esperienza internazionale nel campionato di Lega Pro...

Ecco un colpo stellare per gli azzurrostellati e per la Lega Pro: Federico Piovaccari è il numero 9 della Paganese. Mister Raffaele Di Napoli potrà contare su un centravanti che rappresenta un lusso per questa categoria. L'attaccante, cresciuto nella primavera della Pro Patria e dell'Inter, ha accumulato un bel po' di esperienza e di reti in questi suoi anni di carriera. Il classe 1984, infatti, ha raccolto più di 500 presenze tra Italia e Spagna, realizzando quasi 150 gol. Arriva da tre anni nelle serie minori spagnole (30 goal in 99 presenze nel Cordoba). Soprattutto, però, Piovaccari può vantare anche 4 reti nei preliminari di Champions con la Steaua Bucarest.

Il girone C di Lega Pro, quindi, oltre ad avere molti derby avrà la presenza anche di un attaccante di livello internazionale. Difficilmente la Paganese potrà farlo giocare all'esordio (28 agosto) contro l'Acr Messina ma punterà ad averlo al massimo il 4 settembre per la trasferta di Latina. Un altro acquisto d'esperienza dopo quello di Antonio Zito: anche l'esperto centrocampista classe 1986, ex Picerno, Casertana, Salernitana e Avellino, ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurrostellato fino al giugno del 2022. Per una squadra che negli scorsi anni ha avuto grandi problemi di personalità l'arrivo di gente come Zito e Piovaccari può rappresentare una boccata d'ossigeno per la Paganese.