Vittoria Scudetto, corsa Champions e lotta salvezza: come cambiano le quote dei bookmaker

Redazione Derby Derby Derby

A circa 40 giorni dal fischio d’inizio di Frosinone-Napoli, match inaugurale della Serie A 2023/2024, il campionato italiano ha già consegnato le prime conferme e le prime sorprese. Interessante vedere come le prime 6 giornate di questo campionato abbiamo condizionato la valutazione dei bookmaker in relazione agli obiettivi delle singole squadre, dalla vittoria dello Scudetto, alla corsa Champions, alla retrocessione.

LE QUOTE DELLA CORSA SCUDETTO – Le prime 6 giornate hanno ribadito quanto l’Inter sia attrezzata per la vittoria finale: ne sono convinti i principali siti scommesse, per i quali lo scudetto nerazzurro è giocabile a 1.95 su Goldbet, a 2.00 su Snai e Sisal e a 2.10 su bet365. Stesso bottino (5V, 1P) per il Milan di Pioli, quotato a 4.00 su Sisal e Snai, a 4.25 su Goldbet e a 4.33 su bet365. Quote molto simili per la Juve, in lavagna a 4.00 su Sisal, a 5.00 su Snai e a 6.00 su bet365. Un po’ più distaccato il Napoli, anche per via dei 4 punti di ritardo dalle milanesi capolista e dei malumori di spogliatoio e piazza: il bis Scudetto dei campioni in carica è giocabile a 7.00 su bet365 e a 7.50 su Goldbet, Snai e Sisal. Da qui si apre un solco, un vuoto che separa nettamente le 4 favorite, accomunate da quote sotto ai 10.00, dalle possibili outsider identificate in Atalanta (33.00 su Snai e Sisal e 34.00 su bet365), Roma (40.00 su Snai e Goldbet e 51.00 su bet365), ed infine, ancor più distaccate, la Lazio di Sarri che ha collezionato appena 7 punti in 6 partite e quotata a 66.00 su Sisal e a 67.00 su bet366; e la Fiorentina di Italiano, in lavagna a 70.00 su Goldbet e a 100.00 su Snai.

LE QUOTE DEL PIAZZAMENTO IN CHAMPIONS – Come anticipato per la corsa Scudetto, in cui le 4 grandi favorite lasciano il vuoto dietro di sé, anche le quote per un piazzamento Champions vedono 4 grandi favorite, e sono le stesse squadre di cui sopra, ovvero Inter, Milan, Juventus e Napoli: le quote dell’Inter in Champions variano dall’1.02 di Snai e Sisal all’1.11 di bet365, simili a quelle della Juventus (1.20 Sisal e Snai, 1.33 bet365). Il Milan in Champions si gioca da 1.15 di Snai a 1.20 di bet365, seguito dal Napoli a 1.30 su Snai e Sisal e a 1.40 su bet365. Le principali antagoniste delle 4 “regine” sono l’Atalanta di Gasperini (2.75 su bet365 e 3.25 su Sisal e Snai) e la Roma di Mourinho, a 3.50 su Snai e Sisal e a 4.33 su bet365. Un po’ più defilate la Lazio di Sarri (a 5.00 su Sisal e Snai e a 5.50 su bet365) e la Fiorentina di Italiano, finalista della scorsa Conference League e il cui ingresso in Champions League è giocabile a 7.50 su Sisal e a 9.00 su Snai.

LOTTA SALVEZZA: È BAGARRE – La corsa alla salvezza, a differenza di quella al titolo che sembra avere delle chiare gerarchie, è simile ad una royal rumble: il sorprendente avvio di stagione del Frosinone fa sì che la quota della retrocessione si sia alzata fino a 2.00 su Sisal e 2.37 su bet365, molto simile a quella della Salernitana, che fin qui ha faticato (2.00 su bet365 e 2.25 su Sisal). Dopo sei giornate di campionato le principali candidate a lasciare la Serie A secondo i bookmaker sono l’Empoli (1.65 su Sisal e 2.00 su bet365) e il Cagliari di Ranieri (1.66 bet365 e 1.80 Sisal). In calo la fiducia verso l’Udinese di Sottil che ha collezionato appena 3 punti in 6 match e la cui retrocessione è giocabile a 4.33 su bet365 e a 5.00 su Sisal. Tra le possibili retrocesse rientrano anche il Genoa (2.75 Sisal e 4.00 bet365) e Verona (a 3.00 su bet365 e a 4.00 su Sisal). Cresce, infine, la fiducia nei confronti del Lecce, protagonista di un avvio di stagione da 11 punti in 6 partite (salentini in B a 4.00 su Sisal e a 7.00 su bet365).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.