Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma domenica 12 aprile

Filippo Montoli 12 aprile - 14:00

Il posticipo della domenica di Brasileirão è il derby paulista tra Corinthians e Palmeiras. La gara è in programma il 12 aprile alle ore 23:30 italiane allo stadio Neo Química Arena di San Paolo ed è valida per l'undicesima giornata di campionato. Il momento di forma delle due squadre è completamente diverso, ma in un derby nulla è scontato. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Corinthians-Palmeiras.

I precedenti tra le due squadre — Le due squadre di San Paolo si sono incontrate 92 volte nella storia. Il bilancio è molto equilibrato, se si considera che il Palmeiras ha vinto 34 volte, mentre il Corinthians 32. I pareggi, invece, sono 26. Il discorso cambia per quanto riguarda i gol realizzati. I Verdão sono sempre in testa, ma con 142 reti, rispetto alle 122 degli avversari. La speciale classifica marcatori del derby è guidata da tre giocatori a quota 5: Luiz Adriano e Raphael Veiga per il Palmeiras e Romarinho per il Corinthians.

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L'ultimo periodo riflette il grande equilibrio del match. Negli ultimi 10 incontri tra campionato, Paulista e coppa, il Corinthians ha vinto 4 volte, mentre il Palmeiras 3. Anche i pareggi, infine, sono stati 3. In queste partite, però, il fattore campo ha fatto la differenza visto che il Timão ne ha persa solo una tra le propria mura. La sconfitta è proprio dell'ultima partita disputata alla Neo Química Arena, lo scorso febbraio nel campionato Paulista.

Le probabili formazioni — CORINTHIANS (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Andre, Gustavo, Angileri; Raniele, Allan; Andre, Garro, Vitinho; Yuri Alberto. Allenatore: Fernando Diniz.

PALMEIRAS (4-2-3-1): Miguel; Giay, Gomez, Murillo, Arthut; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Mauricio, Sosa; Lopez. Allenatore: Abel Ferreira.

Corinthians-Palmeiras, il pronostico di DDD — I bookmakers confermano il grande equilibrio di questo derby. I padroni di casa sono dati tra il 2.70 e il 2.85, mentre il Palmeiras tra il 2.35 e il 2.50. Il pareggio si attesta a una quota tra il 3 e il 3.20. Il lieve svantaggio del Corinthians è dato dal pessimo rendimento dell'ultimo periodo. In campionato non vince dal 19 febbraio e da allora ha raccolto solo quattro punti in sette gare. Ma la vittoria in settimana in Libertadores contro il Platense potrebbe aver ridato fiducia alla squadra.

Il Palmeiras al contrario non ha vinto il proprio turno di Copa, ma arriva da cinque vittorie consecutive in campionato. La squadra di Ferreira si conferma tra le migliori squadre del Brasileirão, occupando il primo posto con 25 punti dopo dieci partite. Le uniche due partite non vinte sono arrivate però in trasferta, prima nel 2-2 con l'Atletico Mineiro e poi con il 2-1 con il Vasco da Gama. Il pronostico del risultato esatto di Corinthians-Palmeiras è 1-1.