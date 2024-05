Delusione Fiorentina, ecco lo sfottò da derby dei supporters del Pisa

I tifosi del Pisa non hanno perso l'occasione di sfottere i rivali della Fiorentina dopo la seconda finale persa in Conference League. E sulla Firenze-Livorno-Pisa ecco lo striscione con tanto di sfottò da derby...

Sono ore di profonda delusione in casa Fiorentina dopo il secondo ko consecutivo in finale di Conference League. I viola credevano di aver assimilato la lezione di un anno fa a Praga contro il West Ham, quando la rete siglata da Jarrod Bowen su assist perfetto di Lucas Paquetá spalancò le porte del successo degli Hammers all'ultimo respiro. Ma quest'anno ad Atene la storia, purtroppo, si è ripetuta...

All'OPAP Arena di Atene la delusione di un anno fa poteva essere soppiantata da una nuova gioia. Così non è stato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano è stata trafitta al 116' del secondo tempo supplementare dal solito e pericolosissimo Ayou El Kaabi. L'attaccante marocchino dell' Olympiacos ha regalato la Conference League ai suoi al termine di una stagione da urlo: 33 reti stagionali, 11 gol in 9 partite nella terza competizione europea.

Lacrime viola a fiumi dopo il triplice fischio del direttore di gara, il portoghese Artur Soares Dias. L'ennesima delusione della Fiorentina in una finale (tre nell'ultimo anno) è diventata un pretesto per i tifosi del Pisa di lanciare all'indirizzo dei rivali uno classico sfottò da derby...

Poche ore dopo l'amaro epilogo della finale di Conference League per la Fiorentina, i tifosi del Pisa non hanno perso tempo per rivolgere ai supporters viola i classici sfottò da derby. Sulla strada regionale Firenze-Pisa-Livorno, i sostenitori pisani hanno esposto uno striscione recante la seguente scritta: "Benvenuti al mare. 29-05 Campioni di bocce".