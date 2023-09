ESCLUSIVA DDD – Intervista a Imma Tignola: “Scudetto Napoli, che gioia. E quest’anno…”

Passione per il calcio e un forte legame con Napoli, la sua città. Imma Tignola, grande tifosa degli azzurri campioni d'Italia, si è raccontata in esclusiva alla nostra redazione.

Napoletana purosangue, appassionata di calcio e sportiva nella vita. Imma Tignola ci ha raccontato come si vive l'atmosfera a Napoli nei giorni delle partite e come ha festeggiato il terzo scudetto targato Spalletti. Nel corso dell'intervista alla nostra redazione la grande tifosa azzurra ha rivelato anche quelle che sono le sue sensazioni riguardo al gruppo guidato da Rudi Garcia.

"Sì, seguo il calcio e adoro vedere le partite in compagnia dei miei amici. Sono la prima che esulta per un goal, è sempre un momento emozionante!".

Una napoletana che, ovviamente, tifa Napoli. In famiglia come si vivono le partite del Napoli?

"Beh, tifo il Napoli. Non poteva essere altrimenti, è la squadra della mia città... le origini prima di tutto! Quando il Napoli gioca in casa al Maradona c'è sempre aria di festa, in particolare la domenica. Aspettiamo la partita con una certa ansia...".

"Che gioia il terzo scudetto del Napoli! Ho festeggiato in strada e devo dire che è stata un'esperienza unica vedere la felicità negli occhi della gente. Per l'occasione speciale ho fatto le ore piccole e ne è valsa la pena!".

"Lavoro in un'azienda da anni. Sono molto esigente sul lavoro e molto dedita e appassionata a quello che faccio. Ritengo che il lavoro sia un modo per superare i propri limiti e che si debba dare sempre il meglio di sé".

"Tra le mie più grandi passioni c'è lo sport. Ma non mi limito solo a guardarlo alla TV. Lo sport mi fa sentire viva e mi scarica dallo stress quotidiano. Diciamo che lo uso come un antidolorifico naturale. Adoro poi la lettura, sono molto curiosa e mi piace informarmi sugli argomenti che amo!".

"Per quanto riguarda il nuovo Napoli, penso non sia facile replicare il successo di Spalletti. Ovviamente me lo auguro. I nostri tifosi avevano da anni voglia di successo e spero che continueremo ad averlo in futuro".