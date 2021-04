La clamorosa gaffe del Pisa: uova di Pasqua con i gadget dell’Empoli

Il clamoroso errore di Pasqua ha visto protagonista il Pisa, che ha messo nelle uova di Pasqua i gadget dei rivali toscani.

Pasqua uguale sorpresa nell’uovo, gadget che solitamente fanno felici tutte le persone che lo ricevono, ma così non è stato per i tifosi del Pisa. Come riportato da lanazione.it i sostenitori nerazzurri hanno acquistato le uova del club, ma all’interno di alcuni hanno trovato nientemeno che i gadget di un’altra squadra: l’Empoli. Un’altra squadra e per giunta rivale, per un uovo indigesto.

Qualcuno aveva pensato addirittura ad uno scherzo, ma in realtà si è trattato di uno spiacevole errore, come comunicato dallo stesso Pisa. Precisamente uno stock abbinato alla sorpresa sbagliata, per fortuna in un numero molto ridotto rispetto al totale in commercio. I gadget vanno da piccole bandiere ad astucci, passando per matite e materiale di cancelleria, come dei pratici porta post-it, arrivando infine anche a degli zaini. Immediate le reazioni dei tifosi, che hanno lanciato sul web il proprio dissenso.