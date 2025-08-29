Napoli, ecco il sorteggio Champions League: bene ma non benissimo

Gli azzurri sono pronto ad iniziare il loro cammino europeo. L'urna di Montecarlo poteva andare meglio, ma anche peggio

Domenico Ciccarelli 29 agosto - 09:20

Sta per ritornare quella musichetta magica che a sentire la sua melodia mette i brividi. Stanno tronando quelle notti magiche, quelle che regalano mille emozioni. Riecco la UEFA Champions League. Al Grimaldi Forum di Montecarlo si è tenuto il sorteggio della massima competizione europea, nella quale saranno impegnate quattro squadre italiane: Napoli, Inter. Juventus e Atalanta.

Un'urna non molto sfavorevole per le formazioni del nostro paese, ma che per qualcuna poteva andare leggermente meglio. Bene per l'Atalanta e per la Juve, mentre per Inter e, soprattutto, Napoli il percorso sarà più insidioso e tortuoso. Gli azzurri campioni d'Italia, però, hanno la grinta e la determinazione di far bene in Champions League, così come il proprio allenatore, Antonio Conte, che d'anni si porta un etichetta sbagliata riguardo l'Europa, e sicuramente vorrà scrollarsela da dosso.

Il Napoli si è armato per il percorso europeo: in Champions League potrà farsi valere — La società campana, non a caso, ha adoperato in modo eccellente sul mercato, in tal modo da regalare ad Antonio Conte una rosa folta e competitiva. Sette finora sono gli acquisti, in attesa di altri due che possono aumentare notevolmente il valore della squadra; Eljif Elmas, jolly del Napoli di Luciano Spalletti, e Rasmus Hojlund, che in azzurro potrà esplodere definitivamente.

A rendere, però, un Napoli formato europeo non può che essere uno che la Champions League l'ha già alzata: Kevin De Bruyne. Il belga è quel tocco in più che rende la squadra imprevedibile e magica. L'uomo che può far presentare la squadra all'Etihad Stadium senza alcun timore, senza tremore nelle gambe. Perché l'ex Manchester City già sarà in Inghilterra, ma questa volta con la maglia partenopea... dinanzi ai suoi vecchi tifosi.

Napoli: un sorteggio non facile, ma superabile — Come accennato, il Napoli in Champions League dovrà affrontare un percorso impegnativo: al Maradona ospiterà il Chelsea (campione del Mondo), Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e Qarabag, quella più abbordabile. Lontano dalle mura amiche, la squadra azzurra dovrà fare i conti con il Manchester City di Pep Guardiola, il Benfica, trasferta sempre insidiabile, PSV Eindhoven e Copenaghen.

Sulla carta, le uniche due ritenute difficili potrebbero essere le due squadre inglesi, nonché di prima fascia. Le altre, invece, sembrano essere alla portata del Napoli. Lo scorso anno, statistiche alla mano, la 24esima ha collezionato 11 punti, 13 invece la 16esima. Il passaggio agli ottavi per la porta principale si è ottenuto a quota 16. Quindi, per almeno staccare il pass per il play-off bisogna collezionare 12/13, per essere testa di seria a quota 15/16 si può star tranquilli. Con 17/18 potrebbe essere sicuro l'ottavo posto. Dunque, gli uomini di Antonio Conte hanno tutta la forza e le qualità per iniziare questo cammino europeo.