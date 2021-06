Gli azzurri: ecco come andranno gli Europei, per il 61% l’Italia arriva in semifinale

Uno studio per dare risposta alle domande più in voga tra tifosi e appassionati. Per la precisione quattro domande, uguali per tutti, per tentare di dare un’interpretazione calcistica a questa grande manifestazione.

Redazione DDD

Secondo il 61% degli intervistati l‘Italia arriverà almeno tra le prime quattro del torneo, mentre il 53% indica la Francia come favorita per la vittoria della competizione. Inoltre, per il 25% dei nostri intervistati non ci sarà posto per l’Italia in finale, perché nel match decisivo di Euro2020 a scontrarsi saranno Francia e Inghilterra. Leggermente più bassa è la percentuale relativa alla sorpresa di questo Europeo: il 21% vede un grande potenziale nella Turchia, mentre il 12% ripone fiducia proprio nell’Italia di Mancini.

La prima domanda di SuperNews: Dove arriva l’Italia agli Europei? Dove arriva l'Italia a Euro 2020? Semifinale 61%, Quarti 11%, Vittoria 11%, Ottavi 11%, Finale 6%. Stefano Borghi: “Parlare di obiettivi o di orizzonti è difficile perché è una manifestazione che si instaura in un momento molto particolare. Parlare di percorso dell’Italia, però, vuol dire avere fiducia, perché da quando c’è Mancini questa squadra è stata trasformata, con mentalità e modo di giocare molto moderno, con un gruppo formato anche su elementi di valore. Se pensiamo al centrocampo dell’Italia, Jorginho-Verratti-Barella sono tre centrocampisti di alto profilo. Per cui, ho fiducia. Credo possa essere il primo grande impatto per questa generazione con una manifestazione di massimo livello. Non focalizziamoci troppo sul risultato, anche se qualche spazio per qualche piccolo sogno potrebbe esserci. Bisogna fare in modo di passare almeno il girone per non spegnere l’entusiasmo. Poi, tutto quello che verrà sarà importante, soprattutto per confrontarci con le grandi realtà del calcio internazionale, che è quello che è mancato fin qui alla Nazionale Italiana e che rappresenterà il vero esame di maturità definitivo”. Riccardo Cucchi: “Voglio fare una premessa. Mancini secondo me sta lavorando ottimamente come ct, per una ragione fondamentale: non ha mai schierato i suoi giocatori in un ruolo diverso da quello che è il loro naturale, anzi li ha convocati in funzione del ruolo in cui avrebbero giocato. È molto difficile vedere una Nazionale, sotto la guida di Mancini, che si inventi calciatori in ruoli che non sono i loro. Detto questo, non vedo l’Italia tra le favorite, sono sincero. Ma spero, ovviamente, che mi smentisca sul campo affrontando anche le compagini più forti. Al momento vedo, in maniera ottimistica, un’Italia tra le quattro. Le semifinali dell’Europeo sarebbero un traguardo molto importante. Se andasse oltre, sarebbe davvero straordinario”

Zbigniew Boniek: “Per me è la favorita assieme alla Francia”

Giancarlo Padovan: “L’Italia arriva in finale”

Riccardo Trevisani: “Arriveremo minimo ai quarti di finale”

Riccardo Gentile: “Può arrivare parecchio lontano. È una squadra che gioca bene, con una mentalità moderna e per la quale parlano chiaro i risultati delle qualificazioni, tra record battuti, bel calcio visto in campo e diversi gol segnati. Ai blocchi di partenza non ci presentiamo come la Nazionale migliore, perché secondo me ce ne sono un paio indubbiamente più forti, però in una competizione del genere possiamo dire la nostra. Il girone è decisamente alla portata, anche se poi il calendario potrebbe essere scomodo. La griglia che l’Italia si troverebbe ad affrontare potrebbe infatti prevedere il Belgio, la Francia, prima ancora negli ottavi addirittura l’Olanda. Insomma, per questioni di sorteggio, potrebbe non essere proprio una passeggiata il cammino degli azzurri, dopo l’eventuale qualificazione del girone”. Mino Taveri: “C’è tanto entusiasmo attorno alla squadra azzurra e questo non può che far bene. La squadra è molto giovane ed è per la prima volta di fronte a un torneo così importante. Possiamo quindi pensare che possa anche arrivare tra le prime quattro. Molto importante sarà la prima partita e quindi l’approccio alla competizione, lì potremo saperne di più sulle reali potenzialità azzurre”. Massimo Mauro: “L’Italia di Mancini arriverà tra le prime quattro”. Franco Ordine: “Secondo me arriverà in semifinale”. Alessandro Antinelli: “Deve arrivare tra le prime quattro, deve arrivare a Wembley: questo è il traguardo minimo. Bisogna fare un ragionamento, noi veniamo da un fallimento, quello della mancata qualificazione ai Mondiali. Siamo tornati sulla mappa del calcio europeo grazie a Mancini in questi due anni, siamo sempre la Nazionale con quattro stelle sulla maglia: bisogna fare la media tra il fallimento del Mondiale, quello che è stato fatto in questi due anni e il fatto che ci chiamiamo Italia. Miscelando queste tre cose, esce fuori che questa Nazionale deve essere tra le prime quattro: non arrivarci sarebbe un peccato, perché abbiamo dimostrato col gioco espresso di valere una semifinale di un Europeo”. Maurizio Compagnoni: “L’Italia può arrivare tra le prime quattro all’Europeo”. Francesco Repice: “Sarebbe sufficiente superare la prima fase, che non è semplice”. Paolo Condò: “Non ci sono limiti. L’Italia è una delle 7-8 squadre che possono vincere l’Europeo, anche se non possiamo definirla favorita. Secondo me, anche dando un’occhiata al tabellone, il risultato più realistico balla tra i quarti di finale col Belgio e la semifinale con la Francia. Essendo un ottimista per natura ti dico che usciremo in semifinale dopo aver superato l’ostacolo del Belgio nei quarti, il che sarebbe già un ottimo risultato visto che i belgi sono la formazione ormai da tempo al comando del ranking FIFA. Quella che vedo è un’Italia da final four”. Alberto Rimedio: “Secondo me farà molto bene, sono molto ottimista. Credo che l’obiettivo debbano e possano essere almeno le semifinali. Ovviamente è un obiettivo molto ambizioso perché comunque si tratta di una squadra relativamente giovane, che arriva da un periodo drammatico sportivamente parlando, dopo aver mancato la qualificazione agli ultimi Mondiali. Nessuno si aspettava che Roberto Mancini potesse ricostruire un ambiente in così poco tempo. L’obiettivo è stato raggiunto, lo dimostrano i risultati e la serie di record che Mancini ha stabilito da quando è alla guida della Nazionale, come quello delle 11 vittorie consecutive, dei 27 risultati utili di fila poco lontano dal primato di 30 di Vittorio Pozzo. Ci sono tutte le premesse perché l’Italia possa ottenere un risultato importante”. Fulvio Collovati: “Obiettivo semifinali, quello è il traguardo. Detto questo, Mancini ha fatto un lavoro sorprendente, perché ha costruito una squadra giovane, ambiziosa, con centrocampisti di valore. Si affida ancora a Chiellini e Bonucci, certo, ma purtroppo non ci sono molti ricambi in fase difensiva. Il CT ha dato alla squadra una mentalità vincente, il suo lavoro è egregio: poi è chiaro che questo lavoro va supportato da una vittoria, ma qui però è difficile fare previsioni. Ma resto convinto che con questa mentalità che ha instaurato, farà molto bene”. Luca Marchetti: “Naturalmente spero il più lontano possibile. Credo che l’Italia abbia creato un vero gruppo che può sopperire all’assenza di un “pallone d’oro”. Potrebbe non bastare, ma in un torneo breve queste cose contano. E Mancini ha fatto un ottimo lavoro”. Michele Plastino: “L’Italia arriverà prima”

Xavier Jacobelli: “Vedo l’Italia Italia tra le prime 4”

Marco Lollobrigida: “L’Italia arriverà almeno in semifinale”

Chi è la favorita numero 1 per la vittoria finale? Francia 53%, Inghilterra 16%, Belgio 16%, Germania 5%, Portogallo 5%

Italia 5%. Riccardo Cucchi: “Vedo tra le favorite Germania, Inghilterra e Francia alle quali aggiungerei la Spagna, protagonista di un profondo rinnovamento e che può comportarsi molto bene in campo, e il Belgio, squadra che non va assolutamente sottovalutata. Tutto al netto di possibili sorprese che in un torneo come l’Europeo ci sono sempre”. Riccardo Gentile: “La Francia, campione del mondo in carica. È una potenza, col giusto mix di giocatori esperti e giovani, con un allenatore che è stato capace di vincere il Mondiale e di gestire al meglio la sua Nazionale. Poi ci sono dei giocatori, delle individualità, che secondo me in questa competizione non ha nessuno a quel livello. Per il mix di qualità, talento e fisicità è una categoria sopra le altre”. Mino Taveri: “Punterei sull’Inghilterra, anche per quella voglia di tornare a vincere un trofeo che alla nazionale d’oltremanica manca dal 1966. Ovviamente anche qui non citerò l’Italia per scaramanzia, ma attenzione, se gli azzurri arriveranno sino alle fasi finali del torneo, allora può davvero esserci la grande sorpresa”. Fulvio Collovati: “Credo Belgio, ma non escludo la sorpresa Inghilterra”. Maurizio Compagnoni: “Sinceramente non lo so, sono almeno 8 le nazionali che possono vincere”. Francesco Repice: “La Francia è la favorita, ma non so chi potrebbe vincere”. Alberto Rimedio: “La favorita è la Francia, perché ha un potenziale formidabile in ogni reparto. Inoltre, il fatto che sia stato recuperato alla causa anche Benzema, alimenta ulteriormente il valore di una Nazionale che è chiaramente la favorita per la vittoria finale”. Paolo Condò: “Quando parliamo di favorita non possiamo che parlare della Francia. Potrebbe schierare tre squadre ed essere competitiva con tutte. È una squadra molto completa, che poteva avere il problema del centravanti ma che la riqualificazione di Benzema ha definitivamente risolto”. Giancarlo Padovan: “Vincerà l’Italia. Lo dico da un anno”

Riccardo Trevisani: “La Francia”

Massimo Mauro: “A mio parere, il Belgio”

Stefano Borghi: “La Francia è la favorita assoluta, campione del Mondo in carica. Già l’Europeo precedente l’ha perso per una finale, diciamo particolare, con il Portogallo. Mi sembra assolutamente la squadra da battere, a maggior ragione ora che è tornato Benzema in Nazionale”. Marco Lollobrigida: “La Francia è la vera favorita”. Alessandro Antinelli: “Mi piace molto l’Inghilterra, che ha una serie di talenti impressionanti: i più vecchi come Kane, Dele Alli, Lingard, ma anche i nuovi talenti come Sancho, Bellingham, Foden, Greenwood, Mount. Agli inglesi non manca nulla. Poi c’è la squadra che ha il potenziale Pallone d’Oro del 2021: il Belgio di De Bruyne. I Diavoli Rossi hanno una serie di calciatori come Lukaku, Hazard, Mertens che per età vivranno questo Euro2020 come un “adesso o mai più”. La Francia, poi, da Campione del Mondo è indubbiamente la favorita”. Franco Ordine: “La Francia è la favorita per la vittoria”

Quale sarà la finale di Euro2020? Francia-Inghilterra 25%, Francia-Italia 18%, Francia-Germania 12%, Francia-Belgio 12%

Italia-Belgio 12%, Francia-Portogallo 6%, Inghilterra-Italia 6%. Italia-Polonia 6%.