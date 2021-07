Il derby del “genoano” Skuhravy: a Euro2021 tifa per i “sampdoriani” Jankto e Schick

Il mediatore Skuhravy...sempre innamorato del Genoa ma il suo Europeo parla sampdoriano...

E se la Repubblica Ceca dovesse mai arrivare in finale con l'Italia? Sai che tumulto dell'anima per il gigante del Genoa di Bagnoli, una sfida contro i suoi rivali dell'epoca Mancini e Vialli... "per me sarebbe come un derby. Un derby che vorrei vincere…”. A Tuttosport Tomas Skuhravy ha parlato a lungo di Patrick Schick e del suo Euro2021: "Schick mi aveva già impressionato alla Sampdoria. Entrava e segnava sempre. È speciale, un giocatore che sa saltare l’uomo, intelligente, che ha grandi colpi. E poi sa giocare per la squadra, poco egoista. Forse dovrebbe esserlo di più da attaccante. Ha tutto per diventare un grande attaccante, da grande squadra europea…La Roma ha sbagliato. Dovevano aspettarlo, dargli ancora fiducia. Bastavano 5, forse 6 partite e sarebbe uscito fuori. Con certi giocatori bisogna avere un po’ più di pazienza. Io ci ho messo 8 partite prima di diventare decisivo. Se Bagnoli non mi avesse aspettato…".