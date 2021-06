Re Filippo del Belgio e Hazard: torna virale il video degli “hamburger”!

La fama di Hazard con gli hamburger risale a molto tempo fa. In vista dell’Europeo e del suo recente annuncio come testimonial per McDonald's, è tornata virale la sua chiacchierata con il Re Filippo, che gli consigliava in tono scherzoso di...

Davide Capano

Eden Hazard accetta bene le battute, e questo sembra evidente dalla discussione che ha avuto tempo fa con lo stesso Filippo, re dei Belgi. All’epoca parole scherzose sul tema hamburger. “Non mangiare troppi hamburger”, iniziò a consigliargli il re, con un sorriso sul volto e con la complicità del giocatore, che aggiunse: “Ma un hamburger dopo la partita è importante...”.

Re Filippo insistette: “Ma solo uno, eh?”. “Sì, sì... Solo uno non fa male. D’altronde in Belgio bisogna mangiarli con le patatine fritte. È fondamentale”, spiegò poi l’attaccante del Real Madrid con la grazia che lo caratterizza.

Questo video è tornato virale in vista dell’Europeo, specie dopo il recente annuncio di Eden Hazard come testimonial del marchio McDonald’s per una nuova linea di panini. Senza dubbio, la star dei Diavoli Rossi ha già allargato la sua fama, oltre il terreno di gioco.