Italia-Svizzera secondo Michel Morganella: “Italia tatticamente ok, elvetici con poco peso in attacco”

Lo svizzero Michel Morganella, calciatore del FC Chiasso, vanta un ricco un passato in Italia

Michel Morganella, esterno destro con alle spalle oltre 100 partite in Serie A con le maglie di Palermo (77) e Novara (31), ha giocato nell'ultima stagione nel Chiasso. Il 32enne, che arrivato a Chiasso da svincolato, un anno fa aveva firmato fino al 30 giugno 2021: “Reputo la mia stagione abbastanza positiva, dopo essermi ritrovato senza squadra e dopo l’avventura di Livorno, ho avuto questa possibilità di rientrare con il Chiasso. Avevo voglia di giocare e mi sono trovato bene in questo club. Mi manca tantissimo il pubblico, la gente allo stadio mi carica soprattutto nei minuti finali quando le energie iniziano a mancare. Basti pensare a ciò che ho provato in tanti anni al Barbera, dove ho trovato una tifoseria eccezionale".

Nel cuore di Morganella, c'è sempre Palermo, come ha confermato al canale Instagram, di Taca La Marca: “È casa mia, ho tanti amici, mio figlio è nato in questa città. Mi sono confrontato con tanti campioni, ho subito alcuni infortuni, ho vissuto di tutto. Ancora oggi mi sento con i tifosi rosanero e quando posso mi piace passare le vacanze a Palermo. Ilicic? È fortissimo, ha un sinistro devastante, sembra un giocatore normale ma è davvero eccezionale, soprattutto con la palla al piede, inoltre ha una buona corsa. Personalmente lo reputo un top player della Serie A. Su Belotti ribadisco che è un grande giocatore, dopo l’esperienza all’Albinoleffe arrivò in rosanero, all’inizio non era un titolare fisso, non ha mai mollato, è sempre stato sul pezzo e la sua carriera parla per lui. Dybala? Nel mio passato in rosanero ho vissuto delle cene sudamericane con lui, in Serie B anche lui giocava poco, dopo le vacanze era un calciatore completamente diverso, teneva palla e faceva gol. In Serie A ha fatto vedere il suo valore, alla Juventus ha fatto benissimo, nell’ultima stagione gli infortuni hanno inciso sul suo rendimento.”