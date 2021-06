La Tartan Army scozzese contro il Vecchio Nemico, ma Sterling: “Derby? Partita come le altre…”

Inghilterra-Scozia, la rivalità calcistica più antica del mondo

Quello tra Inghilterra e Scozia fu il primo confronto internazionale su un campo di calcio. Era il 1872: da allora ogni derby britannico è sempre stato caratterizzato da un’accesa rivalità. Un confronto che ovviamente esula il calcio e si trasferisce su un piano politico, sociale ed economico, fomentando una rivalità sempre accesissima. Scatta qualcosa nell'animo degli scozzesi, quando la loro Nazionale incontra l’Auld Enemy. Eppure nel settembre 2014, il popolo scozzese aveva avuto l’occasione della vita: un referendum per l’indipendenza. Questa volta, però, le questioni economiche hanno avuto la meglio: vinse il partito dei No. Ma si sa che è difficile impedire a sport e politica di intrecciarsi. Le due squadre sembrano la trasposizione moderna dei due eserciti che si sono fronteggiati per secoli nell’isola britannica: uno inferiore per numero e mezzi contro l’altro potente e ben equipaggiato, che infatti trionfava spesso e volentieri. Nel calcio non è sempre stato così, anzi. Nel bilancio dei 114 incontri giocati i bianchi conducono sui blu solo 48 a 41. Merito dell’arguzia tattica scozzese.

L’attaccante dell’Inghilterra Raheem Sterling ha parlato all’Official England Podcast della sfida contro la Scozia spiegando di non sentire tantissimo l’attesa per il derby britannico: “Per me sarà solo un’altra partita, certo c’è una storia dietro, ma allo stesso tempo nel calcio non puoi essere troppo coinvolto da questo. Bisogna restare concentrati sul campo e sull’obiettivo e il nostro obiettivo è conquistare tre punti. Non possiamo scendere in campo per combattere vecchie battaglie anche se sappiamo che per loro sarà come affrontare una finale. La Scozia scenderà in campo carica al massimo, ma noi dobbiamo pensare a giocare come sappiamo, tenere la palla e fare gol. Non sarà facile, ma dobbiamo non farci coinvolgere dall’atmosfera esterna”.