L’austriaco Heinz Weixelbraun senza veli: “Mio nonno era di Mestre…”

Un protagonista del Commissario Rex alla vigilia del match di Wembley tra azzurri e austriaci

"Sabato tutto può succedere. L’Italia è una squadra giovane e forte, ma anche l’Austria ha buoni giocatori: se collaborano e giocano da squadra, i ragazzi di Foda possono vincere. In ogni caso, avendo radici italiane, sarà una sfida speciale per me. Dovessimo perdere, sarebbe un onore perdere contro gli azzurri. Mio nonno era di Mestre. Mentre mio padre era nato a Bolzano. Una volta sono venuto in Italia, ma solo come turista straniero. Se penso all'Italia mi viene subito in mente Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini e a Roberto Benigni“.