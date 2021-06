MVP nella Scozia ma è sempre Chelsea: Billy Gilmour, il top del derby britannico è l’idolo di Andy Murray

Nel derby britannico, grande prova della Scozia contro l’Inghilterra. L’MVP è stato Billy Gilmour, talentino classe 2001 del Chelsea.

Billy Gilmour non è un adolescente come tutti gli altri e a Wembley se ne sono accorti tutti nel più classico dei derby britannici fra Inghilterra e Scozia. Dopo aver saltato la prima parte della stagione per un infortunio al ginocchio, Gilmour è tornato in piena forma fisica e nel finale di Premier League è sceso in campo con maggiore continuità, disputando tre delle ultime cinque partite di campionato.

La sua condizione il ragazzo l'ha portata con sè anche all'Europeo, dove è risultato l'MVP della sfida di Wembley. La leggenda del Chelsea Steve Clarke, che come allenatore della Scozia ha consegnato a Billy Gilmour il suo primo berretto da gara contro l'Inghilterra venerdì sera, ha detto che a fine gara che non c'era alcun pericolo nel far iniziare al giovane la partita di Euro 2020 a Wembley. Tuttavia Clarke non si aspettava che sarebbe stato nominato migliore in campo così presto...Dopo aver vinto la Champions League con il Chelsea contro il Manchester City, Gilmour è diventato il più giovane a giocare titolare una partita di un Mondiale o di un Europeo per la Scozia. "Billy Gilmour è il mio idolo" ha scritto il campione scozzese ed ex n°1 al mondo di tennis Andy Murray al termine del match.