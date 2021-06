Roy Keane durissimo contro Jordan Henderson: “Non tocca palla da più di 3 mesi”

Roy Keane non capisce come Gareth Southgate abbia chiamato Jordan Henderson invece di Ward-Prowse o Jesse Lingard. L'ex giocatore ha criticato la forma del calciatore del Liverpool.

"Non credo che Jordan dovrebbe essere in Nazionale se non riesce a mantenersi in forma. Non tocca un pallone da tre mesi e mezzo, non può stare bene", ha detto Roy Keane nell'amichevole vinta 1-0 contro la Romania, su 'ITV'. Keane non ha capito nemmeno perché non ha giocato la prima amichevole: "Ero convinto che avrebbe giocato l'altro giorno. So che hanno parlato di entrare nei secondi 45 minuti, ma perché non lo fa nel primo tempo, quando nelle amichevoli c'è più intensità...?". In effetti, Henderson ha giocato nel secondo tempo contro la Romania. Il calciatore del Liverpool è entrato dopo l'intervallo al posto di Kalvin Phillips e ha giocato i suoi primi minuti da febbraio.