Roy Keane: “Harry Kane capitano può essere un problema per l’Inghilterra”

A seguito delle recenti voci sulla partenza dell'attaccante Harry Kane dal Tottenham, l'Inghilterra non vuole che ciò influisca sulle sue prestazioni al Campionato Europeo. Secondo Roy Keane non è il capitano giusto per questa Nazionale.

Redazione DDD

L'estate di Harry Kane è molto impegnativa. Dopo aver informato il Tottenham che non ha intenzione di continuare un altro anno nelle loro fila, l'attaccante ha avuto molte fidanzate e dall'Inghilterra non vogliono che perda la concentrazione per l' inizio dell'Europeo. Sarà la vetrina perfetta per gli inglesi per rivalutarsi nel calciomercato e ricevere offerte dopo la fine della competizione. Dalla Nazionale si teme che per tutti questi motivi non avrà il giocatore al 100%.

Anche la sua fascia di capitano ha suscitato polemiche da figure di spicco come la leggenda irlandese Roy Keane su 'Sky Sports': "Può essere un problema. Ok, puoi guidare con il tuo gioco brillante, ma a volte mi piacerebbe vedere il suo lato da leader. Non l'ho mai visto sfidare qualcuno, questa è la mia unica preoccupazione con Kane come capitano". Ma questo non ha impedito che l'ex giocatore United mostrasse la sua ammirazione per l'inglese: "Penso che sia magnifico e che tutti i club dovrebbero provare a ingaggiarlo. Lo United deve ingaggiarlo, non mi interessa se vale 130 milioni. Prendilo".