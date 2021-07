Ucraina, Zinchenko ha già vinto: Vlada, la moglie-giornalista aspetta un bel bambino…

La bellissima Vlada Zinchenko, moglie dell’esterno dell’Ucraina e del Manchester City: al seguito del marito anche durante gli Europei

Oleksandr Zinchenko e Vlada Shcheglova sono una coppia notissima ai tabloid. Loro due come Casillas e Sara Carbonero, il calciatore e la giornalista, con tanto di bacio in diretta tv. Poi, nell’estate del 2020 si sono sposati. Calcio e polemiche anche nel giorno del matrimonio. Poco prima dei fiori d'arancio, la giornalista aveva criticato Pep Guardiola, allenatore di Olek al Manchester City, costringendo suo marito a spiegare le ragioni delle sue parole. Zinchenko ha precisato: parla per affetto, da tifosa.