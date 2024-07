L'uscita di scena della Francia da Euro 2024 ha fatto molto discutere nel Paese transalpino. Tra opinionisti e addetti ai lavori, les Bleus di Didier Deschamps sono stati accusati di non aver sciorinato un calcio all'altezza di un campionato europeo. In semifinale la Spagna si è esaltata per larghi tratti di gioco. L'ex campione del Mondo e d'Europa, Christophe Dugarry, non ha risparmiato critiche molto colorate all'indirizzo della Francia di Deschamps.