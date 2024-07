Spagna, che doppietta! Wimbledon ed Europeo come nel 2008

La Spagna è Campione d'Europa per la 4ª volta nella sua storia. Le Furie Rosse nella finale dell'Olympiastadion superano 2-1 l'Inghilterra grazie alle reti siglate da Nico Williams e Oyarzabal e bissano il successo ottenuto qualche ora prima, dal connazionale Carlos Alcaraz a Wimbledon. Proprio come accaduto nel 2008, allora fu Rafa Nadal a trionfare sull'erba dell' All England Lawn Tennis and Croquet Club, la Nazionale ispanica fa sua l'accoppiata calcio e tennis.