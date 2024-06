Cristiano Ronaldo: “Se non ci fosse l’ansia sarebbe meglio smettere”

"Inviterei i tifosi ad interessarsi al campionato saudita - aveva dichiarato giovedì ad As il selezionatore della Nazionale lusitana -. Il Mondiale 2034 ha generato un progetto decennale e il livello è alto. È difficile segnare gol ovunque e Cristiano è andato lì e ne ha segnati 35 in questa stagione.

Mantiene la sua consistenza. L'Arabia ti consente di raggiungere obiettivi individuali. Per me è stata una sorpresa molto positiva. Che altro si può dire di Cristiano Ronaldo? Immaginare. La forza di uno spogliatoio non sta in quello che un allenatore può dire ai giocatori, ma negli esempi quotidiani. Cristiano e Pepe sono un riferimento incredibile. Creano un ambiente molto positivo. Sono esigenti come gli altri giocatori".