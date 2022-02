Derby di Atene senza ultras: il governo “chiude” tutti i gruppi del tifo estremo

Il governo greco ha deciso questo lunedì di chiudere tutti i club del Paese fino al 31 luglio e di aumentare le sanzioni per atti di violenza da parte dei tifosi, dopo l'omicidio tre settimane fa di un 19enne da parte degli ultras

Domenica si giocherà il derby di Atene fra Panathinaikos e AEK per la 25esima giornata del campionato greco. Ma gli ultras dovranno fare i conti con una una situazione tutta nuova. Il ministro della Giustizia, Kostas Tsiaras, ha annunciato che con le modifiche al codice penale che il governo intende apportare, gli incidenti fra tifosi non potranno più essere risolti con la libertà provvisoria. Inoltre, Tsiaras ha riferito che le sanzioni per atti vandalici, possesso di oggetti pericolosi, ingresso negli stadi con lo scopo di interrompere la partita e manifestazioni razziste, saranno ora più dure e possono arrivare fino a 6 anni di carcere, rispetto al massimo di due anni in vigore fino ad oggi.