Derby di Edimburgo, giocatore colpito da un accendino: gli Hearts “Inammissibile…”

Robbie Neilson, allenatore degli Hearts of Midlothian, accusa il tifoso dell'Hibernian che ha colpito con un accendino il difensore degli Hearts, Alex Cochrane, nel derby di Edimburgo: le autorità prendano provvedimenti...

(Photo by Ross Parker/SNS Group via Getty Images)

"Non va affatto bene", ha detto il tecnico ospite. "Abbiamo bisogno che cose del genere vengano eliminate dal calcio scozzese, in qualsiasi campo. Sono sicuro che le autorità ne risentiranno pesantemente perché non puoi avere persone che giocano a pallone e vengono colpite con cose del genere".