Era un tranquillo derby gaucho: si è concluso con una rissa a calci e pugni!

Nel riassunto della partita, l'arbitro Vinicius Jardim Oliano ha riportato quanto accaduto. "Dopo la fine della partita, l'allenatore del Riograndense, Cristiano Dias Medeiros, ha detto qualcosa che la squadra arbitrale non ha potuto sentire all'atleta del Farroupilha, Igor Padilha Pinto, maglia numero 10, che ha subito affrontato l'allenatore ed entrambi si sono scambiati le spinte", ha esordito l'arbitro. "Questo è stato il momento in cui gli altri atleti di entrambe le squadre si sono avvicinati e hanno iniziato una rissa generale, coinvolgendo diversi atleti", ha proseguito, elencando giocatori e assistenti che è riuscito ad identificare "mentre si scambiavano calci e pugni" in campo.