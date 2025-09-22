Israele a rischio esclusione? Il Qatar starebbe pressando la UEFA

A quanto pare, il Paese del Medio Oriente starebbe facendo pressing all'organo europeo, che potrebbe prendere una decisione domani

Jacopo del Monaco 22 settembre - 11:03

L'Israele sarebbe a rischio esclusione da tutte le competizioni UEFA, sia quelle per i club che per le Nazionali. Secondo alcune indiscrezioni che provengono dall'estero, dietro a tutto ciò ci sarebbe il Qatar, che starebbe pressando l'organo calcistico. Il motivo per cui si sarebbe arrivati a questa situazione riguarderebbe le note questioni extra campo, con la UEFA che domani potrebbe mettere ai voti la proposta qatariota.

Il Qatar avrebbe chiesto alla UEFA l'esclusione dell'Israele — Ci sono volte in cui alcune questioni arrivano a toccare anche il mondo dello sport. Tre anni fa, per la situazione geopolitica che ha visto l'Ucraina come territorio di guerra, la UEFA e la FIFA hanno preso la decisione di escludere la Russia da qualsiasi competizione internazionale, che sia essere per club o per Nazionali. Ciò si potrebbe presentare di nuovo con l'Israele, finito nell'occhio del ciclone per le note vicende che vanno oltre il calcio.

A differenza della Russia, però, la sua Nazionale ed i suoi club partecipano alle competizioni UEFA, raccogliendo le proteste di tanti tifosi che non vogliono vedere la propria squadra o la Nazionale affrontare una rappresentativa israeliana. Nelle scorse settimane, la Spagna ha fatto sapere che non parteciperà al Mondiale 2026 in caso di qualificazione degli israeliani. I biancoblu sono nel Girone I della fase di qualificazione alla prossima competizione FIFA con l'Italia, che ad inizio mese li ha battuti in un rocambolesco 4-5.

Qualcosa, però, potrebbe cambiare le carte in tavola perché l'Israele potrebbe essere escluso dalle competizioni europee sia per club che per le Nazionali. Secondo alcune fonti israeliane, il Qatar starebbe facendo un forte pressing all'organo di calcio in modo tale che la sua proposta possa diventare realtà. Domani, infatti, il Consiglio Direttivo della UEFA potrebbe mettere ai voti la possibile esclusione israeliana e sembra che, a parte un paio di Paesi, la maggioranza sarebbe a favore della proposta qatariota. Va ricordato che mercoledì il Maccabi Tel Aviv giocherà in casa del PAOK la prima giornata dell'Europa League.