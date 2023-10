Rosario, tifosa uccisa dopo il derby: il legale della famiglia chiederà l’ergastolo per i responsabili

Alcuni giorni dopo il delitto della tifosa del Rosario Central, morta per essere stata colpita con pietra alla testa nei pressi dello stadio Gigante de Arroyito al termine del derby rosarino vinto 1-0 contro il Newell's Old Boys, l'avvocato che rappresenta la sua famiglia ha annunciato che chiederà l'ergastolo per tutti i responsabili.

La vittima è Ivana Garcilazo Bellón , 32 anni, che ha perso la vita dopo essere stata colpita alla testa da un sasso mentre guidava una moto di piccola cilindrata con il suo fidanzato. Entrambi indossavano la maglia del Rosario Central. La polizia motorizzata ha arrestato tre persone che appartenevano al gruppo dei tifosi Newell's a pochi isolati dal luogo del delitto. Tuttavia, sono stati rimossi dal caso di omicidio in quanto non sono stati riconosciuti dai testimoni.

Quindi al momento non ci sono detenuti. In questo contesto, l'avvocato della famiglia della vittima, Marcos Cella, ha definito il delitto un “atto vigliacco”. Il legale ha precisato che c'è un sospettato "nel filmato, un uomo che lavorerebbe per la security del Newell's". Come ha poi spiegato in un dialogo con Radio 2 Rosario, quest'uomo sarebbe stato ripreso dalla telecamera con una pietra in atteggiamento violento.