Zander Murray: il primo calciatore scozzese a rivelare di essere gay

Zander Murray fa coming out: il primo scozzese "coraggioso"

‘Un peso sulla spalla insostenibile’. Zander Murray abbatte pregiudizi e stupide convenzioni del calcio. Il primo scozzese a fare coming out. La dichiarazione è arrivata con una lettera pubblicata sul sito del club.

"Prima di farlo ci pensi una, due, tre volte. Pensi che tutto si ritorcerà contro di te, ma i miei compagni mi hanno supportato da subito, non ho davvero parole per descrivere il mio rapporto con loro. So che ci sono vari calciatori scozzesi, spero di aver dato loro la forza di uscire allo scoperto. Io ho sempre saputo di esserlo, fin dai 13 anni".