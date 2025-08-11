Un match equilibrato con molte reti: questa l'analisi dell'intelligenza artificiale della sfida di ritorno

Federico Iezzi Collaboratore 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 15:02)

La Champions League inizierà ufficialmente il 16 settembre ma, da giorni, c'è già chi lotta, corre e suda sui campi di mezza Europa. La Coppa più desiderata è giunta infatti al terzo turno di qualificazioni. Terminato questo turno, l'ultimo scoglio da affrontare sono i playoff. Uno dei match più interessanti si gioca domani sera: si sfidano, nella partita di ritorno, il Fenerbahce di Mourinhoe il Feyenoord di van Persie. Si gioca martedì 11, alle ore 19, in Turchia.

La partita di andata — Il primo turno se lo sono aggiudicati gli olandesi. I biancorossi, allenati da Robin van Persie, hanno conquistato una vittoria di misura. La partita è stata combattuta e gli olandesi hanno trionfato per 2-1 grazie alla rete di Hadj Moussa. I primi due gol della partita portano la firma di due vecchie conoscenze della nostra serie A: Amrabat e l'ex Sassuolo Muldur. Il match di ritorno, in casa dei turchi, è decisamente aperto. Tutto può succedere e la partitaà sarà sicuramente piena di spunti interessanti. Abbiamo quindi chiesto un parere a ChatGpt per sapere come, secondo l'intelligenza artificiale, andrà a finire questo match. Ecco cosa ci ha detto.

L'analisi tattica di Fenerbahce-Feyenoord secondo ChatGpt — Secondo l'IA Mourihno si schiererà i suoi in campo con un 4-2-3-1. La squadra turca giocherà con i terzini molto alti e con le ali d'attacco molto mobili. Il Feyenoord imposterà la partita facendo tanto possesso e cercando di schiacciare gli avversari nella loro area da subito. L'obiettivo è quello di prendere in mano la partita, controllarla e vincere. Van Persie risponde con un 4-3-3 e basa il suo gioco su una linea difensiva compatta, su un pressing forte sui giocatori avversari che impostano il gioco e su un attacco con gli esterni alti pronti a servire la punta centrale. Per ChatGpt la partita si giocherà sulle fasce e a centrocampo con gli olandesi chiamati a spezzare il ritmo e il gioco degli uomini dello Special One: il Fenerbahce farà più possesso palla, ma gli ospiti sono abituati ad aspettare e giocare in ripartenza.

L'idea della IA — Le abbiamo poi chiesto una analisi meno tattica. E ChatGpt non si è fatta attendere. Per lei la partita sarà sicuramente molto equilibrata ed è probabile che ambo le compagini vadano in gol. I padroni di casa sono leggermente favoriti, in particolare dal fattore campo, ma il loro avversario è ostico. In conclusione, ChatGpt non si è sbilanciata particolarmente: ha infatti ritenuto una vittoria dei padroni di casa più probabile ma senza escludere a priori un trionfo degli ospiti.