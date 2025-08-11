derbyderbyderby rubriche calcio tecnologia Fenerbahce-Feyenoord: ecco come andrà il match secondo ChatGpt

Champions League

Fenerbahce-Feyenoord: ecco come andrà il match secondo ChatGpt

Fenerbahce Feyenoord
Un match equilibrato con molte reti: questa l'analisi dell'intelligenza artificiale della sfida di ritorno
La Champions League inizierà ufficialmente il 16 settembre ma, da giorni, c'è già chi lotta, corre e suda sui campi di mezza Europa. La Coppa più desiderata è giunta infatti al terzo turno di qualificazioni. Terminato questo turno, l'ultimo scoglio da affrontare sono i playoff. Uno dei match più interessanti si gioca domani sera: si sfidano, nella partita di ritorno, il Fenerbahce di Mourinhoe il Feyenoord di van Persie. Si gioca martedì 11, alle ore 19, in Turchia.

Fenerbahce
Mourinho, allenatore del Fenerbahce. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

La partita di andata

—  

Il primo turno se lo sono aggiudicati gli olandesi. I biancorossi, allenati da Robin van Persie, hanno conquistato una vittoria di misura. La partita è stata combattuta e gli olandesi hanno trionfato per 2-1 grazie alla rete di Hadj Moussa. I primi due gol della partita portano la firma di due vecchie conoscenze della nostra serie A: Amrabat e l'ex Sassuolo Muldur. Il match di ritorno, in casa dei turchi, è decisamente aperto. Tutto può succedere e la partitaà sarà sicuramente piena di spunti interessanti. Abbiamo quindi chiesto un parere a ChatGpt per sapere come, secondo l'intelligenza artificiale, andrà a finire questo match. Ecco cosa ci ha detto.

Fenerbahce-Feyenoord: ecco come andrà il match secondo ChatGpt- immagine 3
Robin van Persie in conferenza stampa. (Photo by Hans van der Valk/BSR Agency/Getty Images)

L'analisi tattica di Fenerbahce-Feyenoord secondo ChatGpt

—  

Secondo l'IA Mourihno si schiererà i suoi in campo con un 4-2-3-1. La squadra turca giocherà con i terzini molto alti e con le ali d'attacco molto mobili. Il Feyenoord imposterà la partita facendo tanto possesso e cercando di schiacciare gli avversari nella loro area da subito. L'obiettivo è quello di prendere in mano la partita, controllarla e vincere. Van Persie risponde con un 4-3-3 e basa il suo gioco su una linea difensiva compatta, su un pressing forte sui giocatori avversari che impostano il gioco e su un attacco con gli esterni alti pronti a servire la punta centrale. Per ChatGpt la partita si giocherà sulle fasce e a centrocampo con gli olandesi chiamati a spezzare il ritmo e il gioco degli uomini dello Special One: il Fenerbahce farà più possesso palla, ma gli ospiti sono abituati ad aspettare e giocare in ripartenza.

José Mourinho
Mourinho. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

L'idea della IA

—  

Le abbiamo poi chiesto una analisi meno tattica. E ChatGpt non si è fatta attendere. Per lei la partita sarà sicuramente molto equilibrata ed è probabile che ambo le compagini vadano in gol. I padroni di casa sono leggermente favoriti, in particolare dal fattore campo, ma il loro avversario è ostico. In conclusione, ChatGpt non si è sbilanciata particolarmente: ha infatti ritenuto una vittoria dei padroni di casa più probabile ma senza escludere a priori un trionfo degli ospiti.

