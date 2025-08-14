Venerdì si giocherà la prima giornata della Ligue 1 e Rennes e Marsiglia sono pronte a sfidarsi. I padroni di casa non partono con i favori del pronostico, ma spesso siamo abituati a vedere gare equilibrate quando queste due squadre si sfidano. Ogni scenario è possibile, e abbiamo chiesto a ChatGPT un pronostico su chi potrebbe avere la meglio.
Secondo l'IA
Rennes-Marsiglia: la previsione di ChatGPT per la prima di campionato
L'angolo tattico secondo l'intelligenza artificiale—
Il Marsiglia dovrebbe partire con un pressing offensivo sin dai primi minuti, cercando di recuperare palla nella metà campo avversaria. La costruzione dal basso passerà soprattutto dai piedi di Højbjerg e Rabiot, con l’obiettivo di servire rapidamente le ali. Uno tra Gouiri e Aubameyang fungerà da terminale centrale, pronto ad attaccare la profondità, mentre Murillo e Garcia offriranno ampiezza e cross costanti.
I padroni di casa potrebbero adottare un approccio più prudente, con un blocco medio-basso per limitare gli spazi tra le linee. La priorità sarà chiudere le corsie laterali per arginare le sovrapposizioni dei terzini. In fase offensiva punteranno soprattutto su ripartenze veloci e transizioni, sfruttando un attaccante rapido capace di colpire negli spazi lasciati dalla difesa alta del Marsiglia.
Rennes-Marsiglia: il risultato finale secondo ChatGPT—
ChatGPT prevede il vantaggio dell'OM al 18esimo minuto con il gol dell'ex Amine Gouiri. Dopo un rapido scambio nello stretto con Greenwood, Gouiri riceve palla al limite, sterza sul destro e piazza un tiro rasoterra angolato che batte il portiere, ed è 1-0 OM.
Al 28′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Brassier svetta più in alto di tutti e insacca di testa sul primo palo, sorprendendo la difesa marsigliese. Ed è il secondo gol dell'ex nei primi 30 minuti di gioco. All’82′, contropiede micidiale: Rabiot lancia in profondità Aubameyang, che parte sul filo del fuorigioco, entra in area e batte il portiere con un preciso destro incrociato. Secondo l'intelligenza artificiale vedremo una partita combattuta ma sarà il Marsiglia ad avere la meglio nel finale.
