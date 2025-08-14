Rennes-Marsiglia: la previsione di ChatGPT per la prima di campionato

La previsione dell'intelligenza artificiale in vista della prima giornata di Ligue 1 vede gli Olympiens favoriti e vincere il match con il risultato di 2 a 1

Giorgio Abbratozzato 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 19:32)

Venerdì si giocherà la prima giornata della Ligue 1 e Rennes e Marsiglia sono pronte a sfidarsi. I padroni di casa non partono con i favori del pronostico, ma spesso siamo abituati a vedere gare equilibrate quando queste due squadre si sfidano. Ogni scenario è possibile, e abbiamo chiesto a ChatGPT un pronostico su chi potrebbe avere la meglio.

L'angolo tattico secondo l'intelligenza artificiale — Il Marsiglia dovrebbe partire con un pressing offensivo sin dai primi minuti, cercando di recuperare palla nella metà campo avversaria. La costruzione dal basso passerà soprattutto dai piedi di Højbjerg e Rabiot, con l’obiettivo di servire rapidamente le ali. Uno tra Gouiri e Aubameyang fungerà da terminale centrale, pronto ad attaccare la profondità, mentre Murillo e Garcia offriranno ampiezza e cross costanti.

I padroni di casa potrebbero adottare un approccio più prudente, con un blocco medio-basso per limitare gli spazi tra le linee. La priorità sarà chiudere le corsie laterali per arginare le sovrapposizioni dei terzini. In fase offensiva punteranno soprattutto su ripartenze veloci e transizioni, sfruttando un attaccante rapido capace di colpire negli spazi lasciati dalla difesa alta del Marsiglia.

Rennes-Marsiglia: il risultato finale secondo ChatGPT — ChatGPT prevede il vantaggio dell'OM al 18esimo minuto con il gol dell'ex Amine Gouiri. Dopo un rapido scambio nello stretto con Greenwood, Gouiri riceve palla al limite, sterza sul destro e piazza un tiro rasoterra angolato che batte il portiere, ed è 1-0 OM.

Al 28′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Brassier svetta più in alto di tutti e insacca di testa sul primo palo, sorprendendo la difesa marsigliese. Ed è il secondo gol dell'ex nei primi 30 minuti di gioco. All’82′, contropiede micidiale: Rabiot lancia in profondità Aubameyang, che parte sul filo del fuorigioco, entra in area e batte il portiere con un preciso destro incrociato. Secondo l'intelligenza artificiale vedremo una partita combattuta ma sarà il Marsiglia ad avere la meglio nel finale.