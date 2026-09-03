Arrivato in Turchia per riscattare le ultime deludenti stagioni con la maglia della Juventus, Dusan Vlahovic, intervenuto ai microfoni di Mozza Sport, ha voluto ringraziare il suo nuovo club per la fiducia ricevuta. "Mi hanno cercato tutta l'estate, credo che nella vita sia importante andare dove ti desiderano di più" ha affermato l'attaccante serbo, facendo capire che la forte volontà del Besiktas ha giocato un ruolo importante nella sua scelta finale. Un fattore determinante è stata anche e soprattutto la presenza di Vincenzo Italiano, che lo ha allenato ai tempi della Fiorentina nella stagione 2021/2022.

ISTANBUL, TURCHIA - 12 AGOSTO: Il calciatore serbo Dusan Vlahovic arriva a Istanbul mentre il Besiktas annuncia l'avvio delle trattative di trasferimento con il giocatore; 12 agosto 2026, Istanbul, Turchia. (Foto di Murat Sengul/Anadolu via Getty Images)

Diverse le alternative, ma alla fine Vlahović ha scelto il Besiktas.

Su alcune voci di mercato che lo avevano accostato anche ai più grandi club europei ha risposto così: "Sono convinto di aver fatto la scelta più giusta per il mio futuro. Sarà il tempo a dirci se ho ragione, ma sono sicuro della mia decisione. Ora il mio unico pensiero è il, voglio aiutare la squadra ad ottenere i migliori risultati.". Dalle parole ai fatti, poichè alla prima partita da titolare nel suo nuovo stadio ha siglato una tripletta che è valsa la vittoria per 6-2 ai danni del Corum.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 AGOSTO: Dusan Vlahovic del Besiktas festeggia la vittoria con i tifosi durante la partita di andata dei play-off della UEFA Europa League 2026/27 tra Besiktas e Kauno Zalgiris al Besiktas Park il 20 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Il rapporto con i tifosi

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I tifosi turchi già adorano il loro nuovo centravanti, tanto da far rimanere stupito persino lui stesso: "Non avrei mai pensato di poter suscitare così tanto entusiasmo, conoscevo la passione dei tifosi turchi e il loro amore per il calcio, ma non mi aspettavo un’accoglienza del genere. In Turchia il calcio è una parte fondamentale della loro vita e il rapporto con il club e i giocatori è davvero speciale. È stata un’esperienza fantastica." Dopo le ultime stagioni passate tra i fischi e le critiche della propria gente,potrebbe finalmente aver trovato la piazza ideale per lui.