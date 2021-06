Chi vincerà la classifica cannonieri 2021-2022?

Il mercato sarà un fattore da tenere in considerazione e chissà che il nuovo capocannoniere non arrivi durante la sessione estiva di calciomercato magari anche alla Roma che potrebbe aver il bisogno di sostituire Dzeko.

Redazione DDD

Cristiano Ronaldo alla terza stagione in Italia si è aggiudicato il titolo di capocannoniere mettendo a segno 29 reti, ma il prossimo anno potrebbe giocare in un altro campionato, indiscrezione di cui parlano alcuni come Siti Scommesse che fanno leva sul fatto che l'attaccante portoghese possa trasferirsi all’estero. Probabilmente adesso è ancora presto per ipotizzare quali bomber potrebbero giocarsi a suon di reti segnate il titolo di capocannoniere nel prossimo campionato, quindi è facile pensare che possano essere più o meno gli stessi dello scorso anno, a costo che non lascino la Serie A per provare esperienze ad altre latitudini. Se Cristiano Ronaldo e la Juventus devono valutare insieme una permanenza in bianconero, con gli Europei di mezzo, i discorsi subiranno inevitabilmente alcuni rallentamenti, anche Lukaku arrivato secondo in questa classifica potrebbe abbandonare l’Italia. L'attaccante belga perno dell’Inter e della nazionale belga, ha molti estimatori e il suo alto valore del cartellino potrebbe far vacillare la società nerazzurra con il presidente Zhang che ha bisogno di trovare liquidità non solo tramite investimenti societari, ma anche attraverso alcune cessioni importanti.

Simeon Simy (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il nuovo tecnico Simone Inzaghi però ha confermato al centravanti di puntare su di lui, con la promessa che insieme non solo possono vincere il tricolore italiano, ma a livello di obiettivo individuale Lukaku potrebbe aggiudicarsi titolo di capocannoniere e scarpa d’oro, proprio com’era successo a Ciro Immobile nella stagione 2019-2020. L'attaccante laziale anche quest’anno ha dimostrato di non aver perso il fiuto del gol e con le sue reti si è sempre dimostrato una certezza per la compagine biancoceleste. Nell’ultima stagione ha avuto alcune fasi di stallo, ma il prossimo anno può superare senza problemi il traguardo delle 20 reti segnate quest’anno, a maggior ragione se in panchina arrivasse uno come Sarri che durante il suo periodo a Napoli si è dimostrato fondamentale nella vittoria di Higuain del titolo di capocannoniere, dopo aver raggiunto il record storico di 36 gol nella stagione 2015-2016. Luis Muriel invece con Gasperini nonostante spesso sia partito dalla panchina entrando nei minuti finali ha segnato nell’ultimo campionato 22 gol, quindi se partisse titolare in ogni match avrebbe la possibilità di aumentare ancora di più questo bottino.

Nella Fiorentina invece è esploso Vlahovic. Il giovane talento serbo dopo un periodo di ambientamento ha iniziato a segnare senza più fermarsi, totalizzando 21 gol in campionato. Il prossimo anno, se rimarrà a Firenze, insieme al nuovo allenatore Gattuso potrà essere una pedina fondamentale nella squadra viola e con le sue reti potrebbe permettere al club di puntare ad una qualificazione in Europa che manca da tempo. Parlando di Milan è normale puntare ancora una volta sulla voglia di gol di Zlatan Ibraimovic che nonostante il passare degli anni non si è dimenticato di segnare, e le sue prestazioni saranno fondamentali in una squadra che vuole vincere lo scudetto. Nell’ultima stagione, sfortunata dal punto di vista degli infortuni ne ha segnati 15, ma chissà che nel prossimo anno, magari giocando insieme ad un altra punta di ruolo non possa fare ancora meglio. La sorpresa di questa stagione però non è stata nessuno di questi giocatori già citati che giocano in squadre di medio alta classifica, anzi è addirittura retrocesso. Stiamo ovviamente parlando di Simy del Crotone che con 20 gol segnati non è riuscito a salvare il club calabrese, ma ha ottenuto l’attenzione di varie squadre e quindi potrebbe rimanere in Serie A a meno che non arrivino offerte più allettanti da qualche campionato straniero.