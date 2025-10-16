Ivan Ania ci riprova dopo i mancati successi nella scorsa stagione: riusciranno i biancoverdi ad ottenere altri tre punti?

Samuele Amato Redattore 16 ottobre - 20:36

La Segunda Division non si è fermata per la sosta nazionali e nel mentre si sogna in grande. Soprattutto in casa Cordoba, dove si spera di spezzare qualche maledizione che tartassava i tifosi. Dopo aver spezzato quella della vittoria del lunedì che non arrivava da 50 anni, i biancoverdi puntano alla seconda vittoria casalinga che manca da un paio di stagioni.

Cordoba contro l'Almeria: può arrivare una vittoria? — Lo scorso lunedì, 13 ottobre, il Cordoba ha superato il Cultural Leonessa per 1 a 0 e togliendosi un sassolino nella scarpa. Gli andalusi non riuscivano a vincere di lunedì dalla stagione 1969-1970 e lo hanno fatto al dodicesimo tentativo alla nona stagione della seconda divisione spagnola.

Dopo questo tassello, i biancoverdi ora vogliono provare a spezzare l'altra grande maledizione. Con l'Almeria, infatti, il Cordoba può ottenere la seconda vittoria consecutiva in casa. Infatti, i due successi consecutivi allo stadio Nuevo Arcangel non arrivano dalla stagione 2012-13. In quel caso, i Califas, hanno battuto il Numancia (per 1 a 0) e il Real Murcia (imponendosi 5 a 0) rispettivamente il 13 e il 20 gennaio 2013.

A firmare l'impresa che manca da 12 anni è l'ex-allenatore Rafa Berges, che non è stata più eguagliata nelle stagioni successive a militare in Segunda Division. Ivan Ania, alla terza stagione sulla panchina del Cordoba, potrebbe replicare il brevissimo filotto del 2013. Lo stesso tecnico spagnolo aveva provato ad ottenere i due successi consecutivi nella scorsa stagione, ma fallendo nelle due occasioni che si sono presentate. Prima tra la quarta e la quinta giornata contro Deportivo La Coruna e Malaga; infine, tra 35esima e 36esima con il Levante e il Real Oviedo.

Inoltre, un'ulteriore successo potrebbe rilanciare il Cordoba in questo altalenante inizio di stagione. Dopo nove giornate, gli andalusi di Ania sono 13esimi in classifica con tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. E sperare nella promozione nella prima divisione che manca dal 2013-14.