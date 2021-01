Dalla Serie A ai dilettanti: Ferreira Pinto vince la sfida tra ex nerazzurri contro Maicon

In Serie D è andata in scena la sfida in salsa brasiliana tra l'ex Inter Maicon e l'ex atalantino Ferreira Pinto.

Marco Alborghetti

La Serie A regalerà tanto spettacolo, ma è nel campionato nazionale dei Dilettanti che ci si fa prendere dalla nostalgia. Domenica 24 gennaio si è disputata la gara tra Sona e Ponte San Pietro, vinta proprio dai bergamaschi, ma tutta l'attenzione era rivolta all'esordio assoluto di Maicon.

L'ex difensore del triplete interista, dopo anni in giro per l'Europa, all'età di 39 anni ha deciso di ripartire dalla categoria dei Dilettanti in Italia. Subito titolare, subito capitano, e sempre con la sua immancabile maglia numero 13 sulle spalle.

Il terzino ha disputato una partita discreta, limitandosi a difendere, ma tutti i tifosi nel breve tempo vorrano di certo rivivere le sue storiche sgroppate sulla fascia.

Maicon ha dovuto dividere la scena con un altro brasiliano, ex nerazzurro, ma sponda Atalanta. L'ex esterno della Dea Adriano Ferreira Pinto, infatti, all'età di 41 anni continua a giicare e incantare nella squadra del Ponte san Pietro. La scorsa stagione chiuse con 23 presenze e 6 gol, ma già dal 2014 l'ex atalantino aveva deciso di ripartire dalla Serie D, dal Pontisola.

Il primo confronto se lo aggiudica l'atalantino, e agli amanti del calcio non vedono l'ora di assistere al secondo scontro tra titani, con un pizzico di nostalgia in più.