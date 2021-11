Derby perso, Gary Neville si scaglia contro il “suo” United: “È un treno deragliato”

Gary Neville, ex giocatore del Manchester United, ha nuovamente criticato la squadra dell'Old Trafford dopo gli scarsi risultati ottenuti nei giorni scorsi.

Gary Neville, ex giocatore del Manchester United, ha detto a Sky Sports che la squadra attuale è "un treno deragliato", dopo il 2-0 al Manchester City a Old Trafford. I Red Devils ancora una volta hanno dato una brutta immagine contro un rivale importante, e continuano a perdere terreno nella corsa alla Premier League. Il mitico ex difensore ha messo in dubbio che lo United possa far fronte ai grandi del campionato inglese: "La scorsa stagione la gente diceva che in campionato la squadra poteva migliorare. Ma ora no. Ora deve cambiare in fretta. Contro le grandi non riesce a competere e non dovrebbe essere così. L'allenatore è sotto pressione e comincia a mettere in discussione tutto. Questo è un treno deragliato in questo momento".