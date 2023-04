Alza il gomito contro il Liverpool e viene scagionato: torna con il Manchester United

Constantine Hatzidakis, il guardalinee coinvolto nell'incidente della "gomitata" ad Andy Robertson durante la partita del Liverpool contro l'Arsenal il 9 aprile, tornerà in campo il prossimo fine settimana.

Hatzidakis è stato tenuto fermo per un turno di partite dopo aver dato una gomitata al terzino durante la partita. A seguito di un'indagine della Football Association, Hatzidakis è stato scagionato da ogni illecito ed è tornato in campo in Championship durante lo scontro del Preston con il Blackburn sabato scorso.