Hellas Verona, Damiano Tommasi: “Di Francesco miglior allenatore sulla piazza”

Il Verona saluta Juric. L'ex calciatore Tommasi è convito che Di Francesco sia l'uomo giusto per ripartire.

Il campionato di Serie A ha emesso i suoi verdetti, c'è chi si è rivelato una sorpresa del nostro campionato e chi invece non è riuscito ad esprimere il proprio valore. L'unica cosa certa è che dal prossimo anno ci saranno tantissime novità, soprattutto sulle panchine delle squadre. È il caso dell'Hellas Verona: il club veneto infatti, dopo due anni di gestione Juric aprirà un nuovo capitolo per cercare di riconfermarsi, ma su chi puntare?

Il grande ex Damiano Tommasi non ha dubbi: "Di Francesco se dovesse essere liberato dal Cagliari, è il migliore sulla piazza. Ho avuto due punti di riferimento: al Verona era Stefano Fattori e alla Roma era Di Francesco. Continuo a dire ai miei amici che lui è l'uomo giusto, sa valorizzare i giovani ed è in grado di raggiungere facilmente la salvezza".