E’ derby sui murales genoani, la Samp: “Toglieteli” – La figlia di Signorini: “Fateli anche voi”

Murales rossoblù al Ferraris, i tifosi genoani tengono duro: “Non cancellateli”

Poche ore fa Massimo Ferrero ha telefonato al Sindaco di Genova Marco Bucci. Una telefonata cordiale perché i rapporti sono buoni e resteranno tali. Ma la questione dei murales genoani, realizzati allo stadio “Luigi Ferraris”, continua a far arrabbiare tutto l’ambiente blucerchiato. I tifosi della Sampdoria non riescono a digerire la nuova colorazione della Nord. E il presidente Ferrero è al loro fianco sul tema. Per questo i legali del club blucerchiato hanno inviato una PEC al Comune, alla Questura, al Genoa e alla società di gestione “Luigi Ferraris srl”. Nella lettera, si chiede il ripristino della colorazione neutra dello stadio nel più breve tempo possibile. In base ad accordi per i quali non si possono fare scelte unilaterali.