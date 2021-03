Laszlo Kubala, il giocatore “raccomandato” da Palmiro Togliatti

Il campione che stupì Busto Arsizio ma che non giocò mai nella Pro Patria...

Il giocatore in questione era Laszlo Kubala. Nato a Budapest nel 1927. La sua vita è un romanzo. Gioca giovanissimo nel Ferencvaros. La guerra è appena finita e lui, di madre cecoslovacca, emigra per un ricco contratto a Bratislava. Nel 1948 torna in Ungheria, al Vasas. Gioca e viene chiamato al servizio militare. Il regime comunista impone regole molto dure e lui non ci sta. Si fa trasferire come “guardia di confine” e una notte, sebbene in divisa, scappa in Austria insieme a un gruppo di esuli. Siamo nel marzo 1949. Da Vienna arriva a Busto Arsizio, dove ci sono già due suoi connazionali e dove lo raggiungono moglie e figli. Però scatta la rappresaglia ungherese: squalificato a vita per aver rotto con il contratto con il Vasas e anche disertore, per essere fuggito durante la leva. La Fifa, e questo è il problema, diffonde la squalifica in tutto il mondo. Kubala non può giocare. Di qui i viaggi dei dirigenti della Pro Patria a cercare la raccomandazione di Togliatti. Kubala, nel frattempo, si organizza. Mette insieme la “Hungaria”, una squadra di calciatori scappati da quel regime, che gioca incontri amatoriali in giro per il mondo. L’Hungaria gioca e perde con il Real Madrid ma il nostro eroe si mette in mostra e Santiago Bernabeu gli offre un contratto. “Vengo – dice lui – se prendete mio suocero come allenatore”. Proposta rifiutata, ma accettata dal Barcellona. Ferdinand Daucik (il suocero) si siede in panchina e tutta la numerosa famiglia (Kubala con moglie e tre figli) si trasferisce.