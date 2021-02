Melissa Satta: “Boateng è e resterà la storia più importante della mia vita”

Il dopo Boateng di Melissa Satta parole a sorpresa sull'amore, su suo figlio e sul suo futuro

Melissa Satta è stata ospite della puntata di Verissimo che andrà in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio. Nelle anticipazioni, la showgirl ha parlato della sua separazione dall’ex marito Kevin Prince Boateng dopo la rottura avvenuta nello scorso mese di dicembre: “È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”.