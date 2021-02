Mesut Ozil, esordio amaro nel derby di Istanbul: il VAR nega il pareggio al Fenerbahce

Proteste arbitrali ed esordio amaro di Ozil nel derby di Istanbul: a sorpresa il Galatasaray si impone 1-0 sul campo del Fenerbahce e raggiunge i rivali in classifica

Con questo risultato il Fenerbahçe ha perso il primo posto in campionato rimanendo a 48 punti, mentre il Galatasaray ha raggiunto i rivali ma si ritrova in vantaggio grazie allo scontro diretto vinto oggi. La gara ha segnato l'esordio con la maglia del Fenerbahce di Mesut Ozil che ha fatto il suo primo derby in Super League contro il Galatasaray. Il calciatore tedesco di fama mondiale di origine turca, che ha iniziato la partita in panchina, è entrato in partita al 63esimo minuto al posto di Mert Hakan Yandaş. Proprio il giocatore sostituito da Ozil aveva protestato a lungo con l'arbitro Cakir dopo un fallo subito: "Ci stanno picchiando in ogni modo".